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محلل سياسي: زيارة الرئيس الأوكراني لأمريكا خطأ استراتيجي

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 26 ديسمبر 2022 - 12:19 صباحًا

المناطق_الرياض

قال الدكتور عمار قناة، الكاتب والمحلل السياسي، إن الأزمة الروسية الأوكرانية تمر بمرحلة متقدمة للغاية، من هذا الصراع الناشب بين الطرفين.

وأضاف “قناة”، خلال ظهوره عبر “سكايب”، في برنامج “هذا المساء”، المذاع على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هناك أزمة متقدمة في ملف الطاقة الدولية، فيما يتعلق بأوروبا، بالإضافة إلى تلك التنسيقات التي تحدث بين الجانبين الأمريكي والأوكراني

وتابع، أن زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تعد خطئا استراتيجيا في رأيه، لأنها أعربت عن التعويل على الحل العسكري فقط.

وأردف الكاتب والمحلل السياسي، أن ما حدث لا يصب في صالح أوكرانيا ولا في صالح الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن هناك تصعيد واضح في الجانبين العسكري والاقتصادي.

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 26 ديسمبر 2022 - 12:19 صباحًا
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