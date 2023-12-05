محلل سياسي: لا إرادة سياسية لدى الأطراف المُتصارعة للتوصل لاتفاق سلام أو وقف إطلاق النار بالسودان

أكد الكاتب والمحلل السياسي “فايز الشيخ السليك”، أن الشعب السوداني يعاني من أوضاع إنسانية وصحية صعبة، خاصة مع استمرار الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن الأطراف المتقاتلة في السودان لا تمتلك أي إرادة سياسية حقيقية من أجل التوصل لاتفاق سلام، أو حتى وقف لإطلاق النار في السودان.

وأشار إلى أن الشعب السوداني هو الذي يدفع ثمن هذه الحرب الدائرة في البلاد منذ سنين، مؤكدا على ضرورة تكاتف كافة الجهود الدولية والإقليمية من أجل إيجاد صيغة توافق ترضي جميع الأطراف.