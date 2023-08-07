محلل سياسي: ولي العهد الشخصية الوحيدة المتمتعة بثقة “بوتين” و “زيلينسكي”

أكد المحلل السياسي “منيف عماش الحربي”، على أن الرياض تكاد تكون هي العاصمة التي تتمتع بثقة كبيرة، من القيادة الروسية، والأوكرانية.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هو الشخصية الوحيدة التي تتمتع بالثقة الكبيرة لدى الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” والرئيس الأوكراني “زيلينسكي”.

وأوضح أن المملكة اكتسبت هذه الثقة بفضل جهودها المبذولة من أجل التخفيف من حدة الاقتتال في الأراضي الأوكرانية، بالإضافة إلى مساعيها الحميدة من خلال عقد لقاءات مع الأطراف المعنية من أجل التخفيف من حدة الاقتتال.