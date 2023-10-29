محلل طقس: إصدار حالة إنذار مبكر على عدة مناطق متفرقة

أكد محلل الطقس “عقيل العقيل” أن حالة عدم استقرار الأحوال الجوية لا تزال موجودة على سواحل البحر الأحمر ومكة المكرمة.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن هناك تشكلات جديدة لسحب يتخللها الركام على سواحل البحر الأحمر، مشيرا إلى توقعات بعدم استقرار حالة الطقس طوال اليوم.

وأفاد بأنه تم رفع درجة الإنذار المبكر باللون الأحمر على منطقة تبوك وحائل والمدينة المنورة والجوف، بالإضافة إلى سواحل منطقة ينبع.