محلل طقس: اليوم.. بداية الحالة الممطرة الـ17 على بعض مناطق المملكة

قال الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، إن الحالة الممطرة الـ17 تبدأ اليوم الإثنين على أجزاء من مناطق المملكة.

وأوضح في تغريدة على حسابه بـ”تويتر”، أن هناك إجماعًا من نماذج الطقس على وجود حالة ممطرة، ومتوقع بدايتها اليوم على أجزاء من مناطق عسير وجازان والباحة ونجران، ثم العاصمة الرياض ومحافظاتها خاصة نهاية هذا الأسبوع.

وأضاف أن الحالة الممطرة تمتد إلى أجزاء من مناطق مكة المكرمة والقصيم والشرقية وجنوب منطقة المدينة المنورة.

وأشار “الحصيني” إلى أنَّ الأمطار في معظمها من خفيفة لمتوسطة، قد تكون غزيرة في أماكن متفرقة مع حبات برد، وتسبق بنشاط للرياح السطحية المثيرة للغبار.