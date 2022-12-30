محلل طقس: لا علاقة لعمليات الاستمطار بغزارة أمطار جدة (فيديو)

المناطق_الرياض

قال محلل الطقس، عقيل العقيل، اليوم (الجمعة)، إن عمليات الاستمطار ليست من أسباب غزارة الأمطار في محافظة جدة، وإنه لا علاقة لها بهذا الأمر.

جاء ذلك في تصريحات لفضائية “الإخبارية”، خلال تعليقه على الحالة المطرية التي تمر بها المملكة هذه الأيام، وخاصة ما يتعلق بمدينة جدة التي شهدت أمطاراً غزيرة مؤخراً.

وذكرت أمانة محافظة جدة أنها تبذل أقصى جهودها لمواجهة الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة في مواقع متفرقة، مجندة الأفراد والمعدات والآليات وفرق العمل على نطاق 16 بلدية فرعية و13 مركزاً للإسناد.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة، محمد بن عبيد البقمي، أنَّ الخطة الميدانية التي نُفذت شملت سحب تجمعات المياه، ومواصلة رفع آثار الحالة المطرية.