محلل عسكري: إسرائيل لن تتدخل في غزة من دون تأمين معلومات استطلاعية تكشف لها كل الخفايا والأساليب الي يُمكن أن تستخدمها حماس

أكد المحلل العسكري والاستراتيجي العميد “أسعد الزعبي”، أن إسرائيل لن تتدخل في قطاع غزة بقواتها دون تأمين معلومات استطلاعية تكشف لها كل الخفايا والأساليب التي يمكن أن تستخدمها.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن الجيش الإسرائيلي تفاجأ بهجوم حماس في السابع من أكتوبر، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي لم يكن في توقعه تطوير حماس لأنظمتها بهذا الشكل.

وأوضح أن جميع الهجمات الإسرائيلية ضد قطاع غزة هي محاولة من تل أبيب لرفع الروح المعنوية الإسرائيلية التي تحطمت في السابع من أكتوبر.