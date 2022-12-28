محمد البراهيم نائبا لرئيس غرفة فض المنازعات

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأربعاء، تعيين محمد البراهيم نائباً لرئيس غرفة فض المنازعات، وذلك عبر بيان صحفي بثه عبر حسابه الرسمي في «تويتر» موقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح اتحاد القدم، أن تعيين البراهيم، جاء وفقا لصلاحيات مجلس الإدارة في المادة الخامسة والثلاثية الفقرة«24» من النظام الأساسي، على أن تتم المصادقة على التعيين من أعضاء الجمعية العمومية في اجتماعها المقبل.

ويحمل البراهيم شهادة البكالوريوس في القانون من كلية العلوم الإدارية من جامعة الملك سعود«2008»، ودرجة الماجستير في قانون تمويل الشركات من كلية الحقوق بجامعة ويستمنستر في بريطانيا، كما يتمتع بخبرة قانونية تصل إلى قرابة الـ10 أعوام، حيث بدأ مزاولة مهنة المحاماة منذ 2014، وساهم في إعداد اللوائح الداخلية والتنفيذية لعدد من الكيانات.

يذكر أن فيصل أبوخلف المستشار القانوني يرأس غرفة فض المنازعات منذ منتصف سبتمبر 2020 خلفًا للدكتور عبدالرحمن العبدالكريم الذي تقدم باستقالته من منصبه لظروفه الخاصة.