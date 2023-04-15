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محمد الصفي: هناك حالات استغلال للأطباء من قبل شركات الأدوية (فيديو)

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 15 أبريل 2023 - 11:27 صباحًا

قال الدكتور محمد الصفي، أن هناك شركات أدوية تستغل الأطباء من أجل الترويج لأدويتها، وهو ما يتعارض مع أخلاقيات المهنة.

وأضاف “الصفي”، خلال ظهوره في برنامج “الليوان” المذاع على قناة روتانا خليجية: “من المفترض أن تكون هناك اخلاقيات تمنع الطبيب من ذلك، فمن الأخلاق الطبية أن يذكر الطبيب أنه يقوم بالإعلان عن منتج طبي معين”.

 

وأضاف: “يحق للطبيب الإعلان عن منتج دوائي ولكن بشروط، وضوابط، أقلها أن تكون المعلومات التي يذكرها الطبيب مبنية على حقائق علمية دقيقة وأبحاث علمية”.

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صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 15 أبريل 2023 - 11:27 صباحًا
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