محمد الصفي: هناك حالات استغلال للأطباء من قبل شركات الأدوية (فيديو)

قال الدكتور محمد الصفي، أن هناك شركات أدوية تستغل الأطباء من أجل الترويج لأدويتها، وهو ما يتعارض مع أخلاقيات المهنة.

وأضاف “الصفي”، خلال ظهوره في برنامج “الليوان” المذاع على قناة روتانا خليجية: “من المفترض أن تكون هناك اخلاقيات تمنع الطبيب من ذلك، فمن الأخلاق الطبية أن يذكر الطبيب أنه يقوم بالإعلان عن منتج طبي معين”.

وأضاف: “يحق للطبيب الإعلان عن منتج دوائي ولكن بشروط، وضوابط، أقلها أن تكون المعلومات التي يذكرها الطبيب مبنية على حقائق علمية دقيقة وأبحاث علمية”.

د.محمد الصفي: هناك حالات استغلال للأطباء من قبل شركات الأدوية، والطبيب يحق له عمل إعلان لكن بشروط #محمد_الصفي_في_ليوان_المديفر@almodifer pic.twitter.com/arsMBJDvNr — روتانا خليجية (@Khalejiatv) April 14, 2023

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