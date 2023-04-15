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محمد الصفي يكشف تأثير “الاوميجا 3” على صحة القلب (فيديو)

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 15 أبريل 2023 - 7:05 مساءً

قال الدكتور محمد الصفي، أن تأثير “الاوميجا 3” على صحة القلب شبه معــدوم، والتســويق عن فوائدها للجسم مُبالغ فيهـ كما أن المكملات يجب أن تكون بعد تحليل وتحت إشراف طبيب مختص.

وأضاف الصفي، خلال ظهوره في برنامج الليوان، المُذاع عبر قناة روتانا خليجية: “الأميجا 3 لها فائدة للرياضيين، ولكن تأثيرها بسيط جدا وليس بالتسويق الذي يحدث، ولا أعتقد أنها صحيحة كما يسوق لها، وهي ليست مكملات”.

وأكمل: “الحل أن تذهب لعمل تحليل، وتأخذ رأي المختص ويقولك خذ الأتي، المختص هو من يعطي لك، هي لمن يحتاجها شيء ثاني والمكملات تأخدها ولا لأ”.

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صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 15 أبريل 2023 - 7:05 مساءً
صورة wafaa elshahat

wafaa elshahat

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