محمد العويس أفضل لاعب في مباراة السعودية الأرجنتين

حقق حارس المنتخب السعودي محمد العويس لقب أفضل لاعب في مباراة التي جمعت المنتخب السعودي والمنتخب الأرجنتيني في الجولة الافتتاحية للمجموعة الثالثة بكأس العالم المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

وحصد محمد العويس لقب أفضل لاعب في المباراة بعد المستوى الجيد الذي ظهر عليه اللاعب وحرم لاعبي الأرجنتين من إحراز أي أهداف، وساعد منتخب بلاده في الفوز واقنتاص الثلاث نقاط.

وتمكن المنتخب السعودي من الفوز على المنتخب الأرجنتيني في الجولة الافتتاحية بمونديال قطر، بهدفين لهدف ليرفع الأخضر رصيده إلى ثلاث نقاط في صدارة المجموعة الثالثة ، في انتظار نتيجة مباراة منتخبي بولندا والمكسيك.

شاهد.. أهداف مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم (2_1)