محمد بن زايد: مقابلة ولي العهد عبرت عن رؤية واثقة لحاضر المملكة ومستقبلها

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“مقابلة عبرت عن رؤية واثقة لحاضر المملكة ومستقبلها”، يتبناها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

هكذا تابع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، المقابلة التي أجرتها قناة “فوكس نيوز” مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتم بثها فجر الخميس الماضي.

وكتب الشيخ محمد بن زايد على حسابه الرسمي بموقع “إكس” (تويتر سابقا)، “لقاء أخي محمد بن سلمان التلفزيوني عبر عن رؤية واثقة لحاضر المملكة ومستقبلها، ونظرة متزنة إلى قضايا المنطقة والعالم”.

وتابع “أتمنى له التوفيق في تحقيق طموحات الشعب السعودي الشقيق نحو مزيد من الازدهار. الإمارات والسعودية شركاء في الهدف والطموح، وتعملان من أجل مستقبل أفضل للمنطقة”.

https://x.com/MohamedBinZayed/status/1705222328248910080?s=20