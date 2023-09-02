محمد شريف يقود تشكيل الخليج أمام الشباب

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أعلن مدرب الخليج، البرتغالي بيدرو إيمانويل عن تشكيل فريقه في مباراته مساء اليوم أمام الشباب في إطار منافسات دوري روشن السعودي.

وجاء تشكيل الخليج كالتالي:

إبراهيم سيهيتش في حراسة المرمى، ومحمد خبراني وليساندرو لوبيز، وبيدرو ريبوتشو وإيفو رودريغيز ومحمد شريف وفابيو مارتينيز ومنصور حمزي وعبدالإله هوساوي وسعيد آل حمسل، وويونغ جانغ.

وعلى دكة البدلاء يتواجد كل من مروان الحيدري وعبد الله الشنقيطي وبندر المطيري وخالد ناري وخالد السميري وحسن المجحد وحمد العبدان وعبدالله آل سالم وهشام آل دبيس.