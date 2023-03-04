محمد صلاح بين الأرقام القياسية والإحباط والمسؤولية.. ماذا قال؟

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تحدث المصري محمد صلاح نجم ليفربول عن موسم فريقه والأرقام القياسية المستهدفة له، وذلك قبل موقعة مانشستر يونايتد.

ويلتقي ليفربول مع ضيفه مانشستر يونايتد، مساء الأحد، وذلك على ملعب “أنفيلد” في قمة مباريات الجولة رقم 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ماذا قال محمد صلاح قبل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد؟

في البداية، تحدث صلاح عن الأرقام القياسية التي يستهدفها في مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، وأبرزها لقب الهداف التاريخي للفريق في البريميرليج بشكل المسابقة الحالي الذي انطلق عام 1992.

يقول صلاح لشبكة “سكاي سبورتس” البريطانية: “هذا الرقم القياسي والذي سيجعلني هداف ليفربول التاريخي في البريميرليج سيكون مميزًا حقًا”.

وواصل: “أقول ذلك لأنه بعد موسمي الأول كان لدي 31 هدفًا وفكرت، وقلت أريد أن أكون هداف ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز”.

وأضاف: “وحتى أكون أمينا، تحقيق الإنجازات لصالح الفريق خاصة الألقاب هو الأمر الأكثر الأهمية، خاصة أنني لست في فريق صغير، لكي يكون هدفي الأساسي هو الأرقام القياسية فقط”.

ويحتل صلاح حاليا المركز الثاني في ترتيب قائمة هدافي ليفربول عبر تاريخ البريميرليج بواقع 127 هدفا بفارق هدف عن روبي فاولر، متصدر القائمة.

وعن وضعية فريقه الصعبة قبل مواجهة مانشستر يونايتد، قال صلاح: “هذا ليس أفضل موسم لنا إذا كنت صادقًا، وهو أمر ليس جيدا بالتأكيد”.

وتابع: “ولكن من المهم دائمًا أن تسجل هدفًا خاصة عندما يكون الفريق يعاني، كما هو الحال بالنسبة لفريقنا خلال منافسات هذا الموسم”.

وأردف: “”لا أريد تقديم أعذار فيما يخص هذا الموسم الصعب لنا، لكننا تعرضنا لبعض الإصابات في البداية، الثلاثي الأمامي تغير، ولدينا لاعبون جدد يحتاجون إلى وقت للتكيف مع نظامنا “.

وأكمل: “الأمر سيستغرق وقتا، اللاعبون عادوا الآن من الإصابة ولدينا المزيد من الاستقرار في الفريق، لذلك نأمل أن نواصل الفوز”.

وحول مسؤوليته عن اللاعبين الصغار حاليا في ليفربول، قال صلاح: “أنا الآن في الثلاثين من عمري، وحين يكون لديك بعض اللاعبين الشباب من حولك، يجب أن تكون دائمًا إلى جانبهم عندما يحتاجون إليك، ويريدون نصيحة أو شيء من هذا القبيل”.

وأتم: “هذا يضع المزيد من المسؤولية على عاتقك، لكن في نفس الوقت، هذا ما أحبه، ما أفعله، عامة الفوز على مان يونايتد مهم جدا لأنه سيجعلنا نقترب أكثر من المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا”.

ويحتل ليفربول المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة بفارق 10 نقاط عن مان يونايتد رابع الجدول.

ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول في موسم 2022-2023؟

خاض صلاح خلال الموسم الحالي 36 مباراة في كل المسابقات، سجل فيها 20 هدفا وصنع 9.

ويعد هذا الموسم السادس تواليا الذي يصل فيه صلاح إلى 20 هدفا مع ليفربول في مختلف المسابقات، وهو رقم استثنائي لأي لاعب في تاريخ النادي.