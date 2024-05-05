محمد صلاح يعود بهدف وتمريرة حاسمة في فوز ليفربول على توتنهام

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استعاد ليفربول توازنه في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوز كبير على توتنهام هوتسبير 4-2، ليتمسك بحظوظ ضعيفة في المنافسة على اللقب قبل 3 جولات من النهاية.

وربع ليفربول رصيده إلى 78 نقطة في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط عن المتصدر أرسنال و4 نقاط عن الوصيف مانشستر سيتي، الذي لعب مباراة أقلّ.

وأمهل ليفربول توتنهام ربع ساعة، قبل أن يسجل النجم المصري محمد صلاح الهدف الأول من كرة رأسية.

ثم أضاف أندرو روبرتسون الهدف الثاني في الدقيقة 45، بعدما تابع كرة عائدة من الحارس جوليلمو فيكاريو.

وسجل كودي غاكبو الهدف الثالث من رأسية مميزة في الدقيقة 50، وهارفي إليوت الرابع في الدقيقة 59 من تسديدة يسارية رائعة بعد تمريرة من صلاح.

وبات النجم المصري أول لاعب في تاريخ البريميرليغ يسجل 10 أهداف فأكثر ويصنع 10 أهداف فأكثر، خلال ثلاثة مواسم متتالية.

وعاد الضيوف في أجواء المباراة، بتسجيلهم هدفين سريعين عبر ريشارليسون وهيونغ مين سون في الدقيقتين 72 و77.