محمد يوسف ناغي للسيارات تفتتح المركز الرئيسي لسيارات فورد بالمنطقة الغربية

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افتتحت شركة محمد يوسف ناغي للسيارات، الوكيل المعتمد لسيارات فورد بالمنطقتين الغربية والجنوبية من المملكة مركزها الرئيسي الجديد بمدينة جدة، بحضور الشيخ محمد يوسف ناغي رئيس مجلس الادارة وحضور كاي هارت رئيس فورد للأسواق العالمية وعدد من كبار المدعوين من القنصلية الأمريكية والمدراء التنفيذيين في الشركة وشركة فورد العالمية ومكتبها الاقليمي بالشرق الاوسط، اضافة الى نخبة من رجال الأعمال والعملاء.

يتميز هذا المرفق الجديد بمساحة 5952 متر مربع، الذي يقع على الطريق العام الرئيسي لمدينة جدة بمستوى راقٍ من التجهيزات الحديثة للغاية، الذي سيوفر جميع الخدمات إلى العملاء تحت سقف واحد، بدءاً من المبيعات بخدماتها الاستثنائية للعملاء كخدمات التمويل، ومبيعات التجزئة والشركات والمبيعات الرقمية ووصولاً إلى خدمات ما بعد البيع، وخدمات علاقات العملاء كما يتضمن مستودعًا متكاملاً لتأمين قطع الغيار، كما يشمل بعض الخدمات الإضافية مثل باقات الصيانة والاكسسوارات وتمديد الضمان على السيارات.

هذا وان شركة فورد منحت الجائزة العالمية للتميز لشركة محمد يوسف الناغي للسيارات لجهودها المقدمة لتطوير علامة فورد بالمنطقتين الغربية والجنوبية والتوسع بالاستثمارات بشكل متسارع وملموس لتؤكد على نجاح شراكتهما الاستراتيجية.

وقالت كاي هارت، رئيس مجموعة أسواق فورد العالمية: “إن افتتاح المعرض الجديد لشركة محمد يوسف ناغي للسيارات هو دليل على نجاح استراتيجية (+Ford) الخاصة بشركتنا وعلى التحول الذي بدأ يؤتي ثماره في جميع أعمالنا. الان أمامنا فرصة لتذكير العالم بما يميز فورد عن الآخرين من منتجاتنا الرائعة، وتفانينا لتحقيق الجودة، ومعاملتنا لعملائنا كعائلة واحدة. نريد أن يشعر عملاؤنا في المملكة العربية السعودية بأنهم هنا للقيام بأكثر من مجرد شراء أو صيانة سيارة. نريدهم أن يستمتعوا بهذه المساحة وبكل تفاعل داخلها سواء مع فريق الناغي أو مع أحدث حلول تحسين تجربة العملاء الموجودة”.

ويشكل هذا المركز مبادرة مهمة لدعم علامة فورد التجارية ولتلبية ارتفاع الطلب المتزايد بالإضافة الى استكمال للتوسعة بمراكزها التي أطلقتها الشركة مؤخراً ضمن الخطة الإستراتيجية في الاستثمار المتواصل للعلامة التجارية فورد بهدف توفير خدمات استثنائية لعملائها، بمناطق انتشارها ولتعزيز ثقة العملاء.

بعد عام وبضعة أشهر من أعمال الإنشاء والتجهيزات المتكاملة تم تطوير هذا المركز الذي يضم تجهيزات متكاملة من المعدات الحديثة والمتطورة لخدمات الصيانة حيث يستوعب الى 70 سيارة للصيانة ويقدم جميع خدمات ما بعد البيع من كشف وفحص كافة الطرازات واصلاح وعمل الصيانة الدورية ويشمل المركز أكثر من 65 رافعة بأشراف العديد من الفنيين والمهندسين المؤهلين، الذين تم تدريبهم لتطوير ورفع مستوى مهاراتهم بأعلى مستوى من خبراء فورد.

وشدّد أحمد القهوجي المدير التنفيذي لعلامة فورد بشركة محمد يوسف ناغي للسيارات، على أهمية المركز المتكامل الجديد وما يمثله لعملاء فورد بالمنطقة الغربية وتحديدا بمدينة جدة وفي الكلمة التي ألقيت بمناسبة الافتتاح قال:” لقد شجّعَنا التطور العمراني السريع في هذه المنطقة لإنشاء أكبر مركز متكامل للعلامة التجارية ولتعزيز وجودنا في هذه المنطقة. وقال: إننا على ثقة أن المركز الجديد سيتيح لنا خدمة عملائنا بشكل أفضل، الأمر الذي يندرج ضمن مسعانا الدائم لتخطي توقعات

عملائنا إلى أقصى حدود ممكنة ويأتي هذا الافتتاح ضمن الخطة الإستراتيجية التوسعية التي تعتمدها الشركة والتي تهدف إلى تعزيز انتشارها والوصول إلى عملائها وتقديم أفضل وأرقى الخدمات لهم ولتعزيز علاقة الشراكة مع شركة فورد موتورز.

اضاف قائلا بعزم شركة محمد يوسف ناغي للسيارات للاستمرار في تطوير أعمالها ورفع حجم استثمارها بعلامة فورد نظرا لثقة الشركة بمتانة وقوة الاقتصاد الوطني الذي يشجع ويساعد على الاستثمار في مجالات كثيرة وقال: ” نسعى إلى مواكبة الرؤية من خلال تطوير أعمالنا وافتتاح مثل هذه المراكز المتكاملة والتي ستخلق العديد من فرص العمل لشباب الوطن وهي مسؤولية نضعها من ضمن اولوياتنا ”

مختتما كلامه:” بكل تواضع ومع ارتفاع حجم استثماراتنا، نعتبر هذا المرفق انطلاقة نحو حقبة جديدة لنا مع علامة فورد.”