محمية الإمام تركي الملكية تنفذ حملة لتنظيف فياض الغرب والزقلة برفحاء

المناطق_الحدود الشمالية

نفذت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية مبادرة تطوعية لتنظيف منطقة فياض الغرب والزقلة شرق محافظة رفحاء داخل نطاق المحمية، بمشاركة متطوعين من طلاب المدارس، وأفراد المجتمع، والجهات ذات العلاقة.

وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي انطلاقًا من استراتيجية المحمية وأهدافها في المحافظة على البيئة والحد من السلوكيات السلبية والأنشطة البشرية التي تؤثر عليها، عبر إزالة المخلفات التي تعد من العوامل الرئيسية في تلويث التربة، والحد من زيادة الغطاء النباتي، وفقدان التنوع البيولوجي.

وأضافت أن ذلك يأتي تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في الحفاظ على المناطق الطبيعية، وتشجيع العمل التطوعي وتعزيز المشاركة المجتمعية في التنمية البيئية.