محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تصدر الدليل الإرشادي لضوابط تنظيم الرعي والدخول والتنزه والصيد والاحتطاب في منطقة النفود

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أصدرت محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية مساء الخميس، الدليل الإرشادي لضوابط تنظيم الرعي والدخول والتنزه والصيد والاحتطاب في منطقة النفود، الذي يهدف إلى إيقاف تأثير الممارسات الجائرة على الغطاء النباتي، ومنع الممارسات الضارة، وتحسين الحالة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي.

ويقدم الدليل الإرشادي تعريفا شاملا بجميع الممارسات الممنوعة، والضوابط الخاصة بالرعي والفئات المستثناة، ويوضح المناطق التي يمنع فيها الرعي وطريقة الحصول على التصاريح بحسب التنظيم الجديد.

يذكر أن الهيئة تسعى إلى حماية وتنمية التنوع البيئي والغطاء النباتي واستدامته، وتجاوز التحديات التي تواجهها في نطاق المحمية.