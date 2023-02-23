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محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تنفذ حملة تطوعية لتنظيف فياض الغرب والزقلة شرق رفحاء

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 23 فبراير 2023 - 1:00 مساءً

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نفذت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية مبادرة تطوعية للتنظيف، منطقة فياض الغرب والزقلة شرق محافظة رفحاء داخل نطاق المحمية، بمشاركة متطوعين من طلاب المدارس، وأفراد المجتمع، والجهات ذات العلاقة.

وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي انطلاقًا من استراتيجية المحمية وأهدافها في المحافظة على البيئة والحد من السلوكيات السلبية والأنشطة البشرية التي تؤثر عليها، وتوعية أفراد المجتمع بأهمية الحفاظ على الثروات الطبيعية، عبر إزالة المخلفات التي تعد من العوامل الرئيسية في تلويث التربة، والحد من زيادة الغطاء النباتي، وفقدان التنوع البيولوجي، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في الحفاظ على المناطق الطبيعية، وتشجيع العمل التطوعي وتعزيز المشاركة المجتمعية في التنمية البيئية.

 

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 23 فبراير 2023 - 1:00 مساءً
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shimaa mohamed

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