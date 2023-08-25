محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تطرح عددًا من الأنشطة السياحية للتشغيل

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طرحت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية عددًا من الأنشطة السياحية المتنوعة للتشغيل في نطاق المحمية.

وأوضحت الهيئة أن الأنشطة تشمل: المخيمات البيئية ، والطيران الشراعي ، ومرابط الخيول ، وعربات الطعام والمشروبات، وتفعيل المسارات السياحية، والرصد الفلكي، والتزلج على الرمال ، ومسارات قوافل الإبل ، والدراجات النارية “بقيات” ، وتجهيز الكشتات ،وتفعيل مسارات الدراجات، إضافة للأنشطة السياحية الأخرى.

ودعت الهيئة الراغبين بتشغيل هذه الأنشطة السياحية لإرسال الملفات الفنية وبيانات التواصل على: [email protected] .