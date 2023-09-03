محمية الإمام تركي بن عبدالله تفتتح جناحها لاستقبال الزوار كممثل للمملكة في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية

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افتتحت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية اليوم،جناحها لاستقبال الزوار كممثل للمملكة ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنك) تحت شعار “استدامة وتراث.. بروح متجددة”، الذي تستمر أعماله حتى يوم الجمعة 8 سبتمبر 2023م.

ويعرض جناح المحمية مظاهر البيئة الفريدة والطبيعة الخلابة والتنوع الأحيائي للكائنات الفطرية وما تضمه المحمية من معالم تاريخية وأنشطة سياحية عبر شاشات عرض وأدوات توضيح بصرية حديثة، إلى جانب”المجلس” الذي يقدم الضيافة للزوار ويبرز عادات وتقاليد المجتمع السعودي.

وتعرض المحمية سبل دعم المجتمع المحلي وجهود تطوير صناعة الحرف اليدوية التراثية، وتشمل الخياطة والحياكة والتطريز والغزل والرسم والنحت، ودعم نشاط النحَّالين، مع عرض أنواع العسل المنتج داخل المحمية في أثناء موسم النحَّالين.

وتتيح المحمية لزوار المعرض التعرف على بركة العشار الواقعة على بعد 50 كم إلى الشمال من مدينة تربة، التي تعد إحدى محطات درب زبيدة التاريخي على طريق الحجاج الكوفي القديم، من خلال عرض مجسم ثلاثي الأبعاد للبركة التي يضم موقَعها، وعدداً من الآثار المعمارية.

كما تقوم المحمية بالإسهام في التوعية بمفهوم الصيد المستدام من خلال عرض تجربة محمية الشمال التي تمتد على مساحة 2,000 كم مربع داخل نطاق محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.

وتعد محمية الشمال أول محمية للصيد المستدام في المملكة، حيث أنشئت بغرض تنظيم أنشطة الصيد لحماية البيئة والتوازن الطبيعي من خلال أسس ومعايير منظمة تشمل تحديد أنشطة الصيد وتوفير بدائل مستدامة لرعاية الكائنات الفطرية والحيوانات البرية في بيئتها ومواطنها الطبيعية وإحياء الموروث الشعبي للصيد بالطرق التراثية.