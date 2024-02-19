محمية الغراميل.. طبيعة خلابة وتشكيلات صخرية فريدة

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تتميز محمية الغراميل التي تقع شمال محافظة العلا، على مسافة تقدر بـ 60 كلم، بالتنوع البيولوجي الفريد من تشكيلات صخرية، وكثبان رملية، وهضاب وحيوانات ونباتات صحراوية متنوعة، حيث أنها تمثل إحدى نقاط الجذب السياحي التي يقصدها السياح من جميع أنحاء العالم.

كما أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالتعاون مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا في وقت سابق في المحمية, 14 من المها الوضيحي، و40 من ظباء الريم، ضمن برنامج المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الذي يهدف إلى إعادة توطين الأنواع المحلية المهددة بالانقراض، واستعادة التنوع الأحيائي، وتعزز التوازن البيئي، إضافةً إلى ترسيخ مفهوم الاستدامة البيئية، التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

والتقطت عدسة وكالة الأنباء السعودية, مجموعة من الصور للطبيعة وتكوينات الغراميل الصخرية ذات الأحجام المتنوعة والأعداد الكثيرة، التي تشكلت نتيجة عوامل التعرية من فروقات حرارية ورياح وأمطار نحتتها منذ آلاف السنين.