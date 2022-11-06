محمية الملك عبد العزيز تشارك في مبادرة “كات ووك” العالمية

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شاركت هيئة تطوير محمية الملك عبد العزيز الملكية في تنظيم مسيرة تطوعية تزامنًا مع مبادرة “كات ووك” العالمية، بهدف رفع الوعي بضرورة حماية القطط البرية السبع الكبيرة المهددة بالانقراض، وهي: اليغور، أسد الجبال، الفهد، نمر الثلج، النمر العربي، الببر، الأسد، وفي مقدمتها النمر العربي، الذي تعد المحمية من مواطنه الأصلية.

وأشارت الهيئة إلى أن مشاركتها في المبادرة للعام الثاني على التوالي، تأتي انطلاقًا من دورها في التوعية بأهمية حماية الحيوانات المهددة بالانقراض، وبما يُعزز من دور المحمية في الحفاظ على سلامة النظام البيئي، وفق إستراتيجية تضمن المحافظة على الثروات الطبيعية، من خلال حماية الحياة الفطرية، واستعادة موائلها الطبيعية، وضمان استدامتها.