مخاطر ارتفاع حرارة الطفل.. 3 حالات تستدعي استشارة الطبيب فوراً

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يحذر الأطباء من خطورة ارتفاع درجة حرارة الأطفال لاسيما في فصل الشتاء، وإصابة بعض الأطفال بنزلات البرد.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور ياكوب ماسكه إن الحمى من المتاعب الصحية الشائعة لدى الأطفال، خاصة في الشتاء.

وأشار إلى أنها ليست سيئة في البداية لأنها رد فعل دفاعي طبيعي للجسم على العدوى.

وشدد طبيب الأطفال الألماني على أهمية استشارة الطبيب في هذه الحالة:

– استمرار الحمى لمدة تزيد عن يوم.

– استمرارها رغم تناول الأدوية الخافضة للحرارة مثل الأدوية المحتوية على الباراسيتامول والإيبوبروفين، وبتدابير أخرى لخفض الحرارة المرتفعة مثل الكمادات الباردة والراحة في الفراش.

– ظهور أعراض مثل القيء والإسهال وآلام البطن والطفح الجلدي والتشنجات.

وأشار الطبيب الألماني، إلى أن الحمى قد تشير إلى أمراض خطيرة منها:

– التهاب الأذن الوسطى

– الالتهاب الرئوي

– التهاب السحايا

– أمراض الروماتيزم

– تسمم الدم.