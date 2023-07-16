مخالفات المباني تحت الإنشاء بالظهران “مُراقبة”

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واصلت أمانة المنطقة الشرقية جولاتها الميدانية على المباني تحت الإنشاء بمدينة الظهران، للتأكد من امتثال أصحاب المباني للاشتراطات البلدية، وذلك ضمن برنامج معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة.

وأكدت الأمانة أن إدارة النظافة قامت بـ 185 زيارة على المباني تحت الإنشاء، رصدت خلالها 77 مخالفة تمثلت بعدم نظافة الموقع في أثناء العمل وبعد الانتهاء، وتدني مستوى النظافة العامة، وتخزين مواد البناء ورمال بالطرق والأرصفة.

وشددت على ضرورة تقيُّد ملاك المباني بالاشتراطات الصادرة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ للمحافظة على المظهر العام وتحسين المشهد الحضري.

كما ضبطت منشأةً بغرب الدمام غير مرخصة تستخدم كمستودع يفتقر إلى اشتراطات سلامة الغذاء، مؤكدةً تطبيق الإجراءات النظامية بإيقاف المنشأة وحصر وإتلاف المواد الغذائية؛ لتعرضها لدرجات حرارة عالية أدت إلى إتلاف أغلبها.

وأشارت الأمانة إلى أن الكمية التي تم إتلافها تقدر بأكثر من 40 كرتوناً من القشطة الطحينية ومواد غذائية أخرى، مشيدةً بالمواطنين والمقيمين الحريصين على سلامتهم وسلامة الأغذية المقدمة لهم، ومتابعة جميع ما يردها من مخالفات أو ملحوظات على مدار اليوم.