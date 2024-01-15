مختبر أمانة الجوف يفحص 6 آلاف عينة خلال العام الماضي

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أجرى مختبر فحص جودة الغذاء في أمانة منطقة الجوف فحص وتحليل 6887 عينة منها 6585 عينة سليمة و 302 عينة غير سليمة، وذلك خلال العام 2023.

وأوضحت الأمانة أن المختبر يكثف أعمال الرقابة الميدانية المختلفة عبر سحب العينات العشوائية من المزارع والأسواق المحلية والمطاعم للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وفق خطط عمل أسبوعية يتم من خلالها مسح الأحياء السكنية بمدينة سكاكا ومتابعة البلاغات اليومية.

ويحظى المختبر بمختبرات الميكروبيولوجي والكيميائي فيما حقق المختبر شهادة الآيزو 17025، التي تم الحصول عليها خلال العام الماضي، كما يستمر المختبر في إضافة الاختبارات لرفع جودة فحص الغذاء.

كما يسهم المختبر في فحص الخضروات والفاكهة ومنتجات الزيتون ومشاركته في الفحوصات المخبرية للمنتجات الزراعية في المهرجانات الموسمية بالمنطقة مثل مهرجان الزيتون، حيث أجرى المختبر الفحوصات لمنتجات 50 مزارعاً عبر 40154 لتراً من زيت الزيتون و 7112 كيلو زيت مكبوس، إلى جانب فحص المياه والعسل واللحوم والمنتجات الغذائية في المدارس.