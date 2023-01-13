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مختبر فحص متبقيات المبيدات في مهرجان الحمضيات بنجران

صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 13 يناير 2023 - 9:23 مساءً

المناطق_واس

تعمل مختبرات فحص سلامة الأغذية والمنتجات الغذائية الزراعية على مدار الساعة؛ للحفاظ على صحة الفرد وحماية المجتمع من الأمراض والآفات الخطيرة ذات الآثار الضارة المهددة للصحة العامة ، ومنها مختبر فحص متبقيات المبيدات الحشرية في عينات المنتجات الزراعية بنجران.

والتقت “واس” خلال جولتها في مهرجان الحمضيات ، بالمشرف على ركن المختبر بالمهرجان منصور بن محمد آل جماهر،الذي أوضح أن المختبر يعمل على مدار الساعة بأخذ عينات دقيقة للمنتجات الزراعية من الأسواق والمزارع ، عن طريق فريق مختص ومدرب على أخذ العينات ،وفحصها بأجهزة “كروماتوجرافي” ذات التقنية الحديثة والدقيقة عالية الحساسية للمواد السائلة والغازية ، والتأكد من مدى مطابقاتها المواصفات القياسية السعودية، ومتطلبات سلامة الغذاء والدواء عالمياً.

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صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 13 يناير 2023 - 9:23 مساءً
صورة سارة السيد

سارة السيد

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