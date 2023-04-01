مخترع المحمول للذين يعبرون الشوارع وهم ينظرون في هواتفهم: مصدوم وستفهمون حين تصدمهم سيارة

المناطق_وكالات

قال مارتن كوبر، المهندس الأمريكي الذي اخترع الهاتف المحمول، إنه يعتقد أن الأجهزة المحمولة التي تطرحها الشركات أصبحت تمثل مشكلة.

وصرح كوبر لوكالة الأنباء الفرنسية قدرات الهواتف المحمولة “غير محدودة”، وقد تساعد في القضاء على الأمراض يوما ما. وقال كوبر، إنه مصدوم من رؤية الناس يعبرون الشوارع وهم ينظرون في هواتفهم المحمولة “لقد فقدوا عقولهم”، وتابع ضاحكا: “عندما تدهس السيارات بعض الأشخاص، سيفهمون ذلك”.

وأوضح مخترع الموبايل منذ 50 عاما، والذي يبلغ عمره 94 عاما، أنه رغم التطبيقات الكثيرة التي تجعله يشعر بالدوار إلا أنه يقول “لن يتمكن من استخدام الموبايل بطريقة أحفاده”.

وقد أدلى كوبر بمقابلته وهو يرتدى ساعة متصلة بالإنترنت ويحمل أحدث أجهزة الهاتف المحمول. وكوبر أجرى أول مكالمة هاتفية من هاتف جوال في 3 إبريل 1973.

وقدم أول هاتف وهو “داينا تاك”، وكان يزيد وزنه على كيلوغرام، ويجري مكالمة طولها 25 دقيقة. واقترب سعر الهاتف وقتها من 5 آلاف دولار.