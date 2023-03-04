مختصّ يحذر من حقن خفض الوزن دون وصفات طبية

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حذر أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني، د.محمد الأحمدي، من اللجوء إلى الإبر التي تخفف من حدة الجوع، بهدف فقدان الوزن؛ بسبب تأثيرها على هرمونات الجسم.