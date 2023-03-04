مختصّ يحذر من حقن خفض الوزن دون وصفات طبية

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حذر أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني، د.محمد الأحمدي، من اللجوء إلى الإبر التي تخفف من حدة الجوع، بهدف فقدان الوزن؛ بسبب تأثيرها على هرمونات الجسم.
وأضاف خلال مداخلة مع برنامج «من السعودية» على قناة «السعودية» أن هذه الحقن لها تأثيرات سلبية على البنكرياس والكبد والغدة الدرقية.
وشدد الأحمدي على ضرورة أن يتم توجيه هذه الحقن من خلال وصفات طبية فقط.
وأوضح أنه يمكن تقليل كمية الطعام مع زيادة الحركة وضبط الساعة البيولوجية سيتم التخلص بالتدريج من السمنة وزيادة الوزن بشكل صحي.
#من_السعودية | د.محمد الأحمدي: إبحث عن تقليل وزنك بالطرق السليمة الصحية، وابتعد عن الحقن التي تفتقر للطريقة الصحيحة ودون وصفة طبية. #قناة_السعودية pic.twitter.com/d9S0aNKQbw
— قناة السعودية (@saudiatv) March 3, 2023