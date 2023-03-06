مختص: البخاخات الثلجية تضر جسم السيارة وقد تؤدي لاشتعالها (فيديو)

أكد المهتم بعناية السيارات عادل فلاته، إن البخاخات الثلجية تضر جسم السيارة وقد يصل الضرر لاشتعالها.

وقال في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الراصد الذي يعرض عبر شاشة الإخبارية، أن مثل هذه البخاحات قد تحتوي على مواد كيميائية قد تشتعل مع درجة الحرارة العالية التي قد تنبعث من السيارة.

وأضاف، أن المادة التي تخرج من البخاخات قد تعرقل الرؤية بزجاج السيارة أو تتسبب في تضرر ألوان السيارة، داعيا إلى توخي الحذر عند استخدمها.

فيديو | المهتم بعناية السيارات عادل فلاته:

البخاخات الثلجية تضر جسم السيارة وقد يصل الضرر لاشتعالها#الراصد pic.twitter.com/Wkq8HXR92p — الراصد (@alraasd) March 5, 2023

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