مختص: العوامل الغذائية تؤثر بنسبة 20% على طول الطفل

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أكد بروفيسور الجهد البدني الدكتور محمد الأحمدي، أن 20% من عوامل التأثير على الطول غذائية مثل منتجات الحليب للأطفال، إضافة لضرورة التعرض للشمس بشكل مباشر ومفيد.

وأضاف خلال مداخلة مع برنامج «من السعودية» على قناة «السعودية»، أن الأطفال يجب أن يتناولوا الطعام الصحي المتوازن لكي تحدث عملية النمو الصحيح.

وأشار إلى أنه يجب تناول المكونات التي تحتوي على الكالسيوم، موضحًا أن فيتامين «د» يساعد على امتصاص الكالسيوم في الجسم وهو مهم لبناء العظام.

ولفت إلى أن تناول منتجات الحليب يجب أن يترافق مع تعرض الأطفال للشمس حتى تنمو عظامهم بشكل صحيح، محذرًا من تأثير بعض الأطعمة الضارة بشكل سلبي على نمو وطول الأطفال.

كما لفت إلى أن الأحماض الأمينية تلعب دورًا كبيرًا جدًا في هرمون النمو وهو العامل الأساسي في عملية الطول.