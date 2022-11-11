مختص: المشروبات الغازية تستغرق 40 دقيقة للانتقال للأمعاء مقابل 10 دقائق فقط للماء

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أكد د. محمد الأحمدي أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني، أن السوائل والمشروبات لا يتم هضمها، ولكن يتم تفريغها من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة، وتتم عملية الامتصاص داخل هذه الأمعاء.
وأشار خلال استضافته في برنامج «من السعودية» على قناة «السعودية»، أن الماء يمتص خلال 10–20 دقيقة، ينتهي خلالها من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة.
ولفت الأحمدي إلى أن المشروبات الغازية تستغرق 40 دقيقة في المعدة قبل أن تفرغ إلى الأمعاء. مشيرًا إلى أن المشروبات السكرية عامة تستغرق وقتًا أطول للانتقال مقارنة بالماء.
وأوضح أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني، أن الماء أفضل مشروب صحي لأنه سريع جدًّا في عملية التفريغ من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة.