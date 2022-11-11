مختص: المشروبات الغازية تستغرق 40 دقيقة للانتقال للأمعاء مقابل 10 دقائق فقط للماء

ولفت الأحمدي إلى أن المشروبات الغازية تستغرق 40 دقيقة في المعدة قبل أن تفرغ إلى الأمعاء. مشيرًا إلى أن المشروبات السكرية عامة تستغرق وقتًا أطول للانتقال مقارنة بالماء.