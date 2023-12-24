مختص باقتصاد النفط: نتوقع ارتفاع أسعار النفط خلال الأسبوع الحالي مع تزايد الهجمات على السفن

أكد المختص باقتصاد النفط الدكتور “فهد بن جمعة”، أن تزايد الهجمات على السفن في البحر الأحمر، سيؤدي إلى ارتفاع أسعار بشكل كبير خلال الأسبوع الحالي.
وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن الخفض الطوعي لمنظمة أوبك الدولية بـ 2.2 مليون برميل في الربع الأول من عام 2024، سيعمل على استقرار الأسعار ما بين 75-80 دولار.
وأشار إلى أن الهجمات التي تنفذها الميليشيات الحوثية في البحر الأحمر، ستعمل على الإضرار بحركة التجارة العالمية، ما سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة شحن وتأمين السفن التجارية.
فيديو | المختص باقتصاد النفط د. فهد بن جمعة:
نتوقع ارتفاع أسعار النفط خلال الأسبوع الحالي مع تزايد الهجمات على السفن، والخفض الطوعي لـ "أوبك بـ 2.2 مليون برميل في الربع الأول من عام 2024 سيؤدي إلى استقرار الأسعار ما بين 75 – 80 دولار #أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/uhM3QreuuG
— اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) December 24, 2023