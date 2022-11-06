مختص بالبيئة: المملكة اطلقت مبادرتي الشرق الأوسط الأخضر والسعودية الخضراء على هامش قمة المناخ

قال الدكتور تركي حبيب الله، المختص في البيئة، إن هناك اهتمام كبير من قادة المملكة للحفاظ على الغطاء النباتي وولي العهد ركز على حل إشكالية انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وكيفية الحد من تأثيرها على المناخ.

وأضاف تركي حبيب الله خلال مداخلة هاتفية على قناة «الإخبارية»، أن القمة السابقة من المناخ «كوب 26»كانت تركز الغازات والاحتباس الحراري.

وتابع: المملكة اطلقت مبادرتي الشرق الأوسط الأخضر والسعودية الخضراء على هامش قمة المناخ الحالية في مصر.