مختص بالدراسات الاستراتيجية: المملكة من أوائل الدول المعبرة عن مواقفها بوضوح تجاه القضية الفلسطينية أو قضايا دول المنطقة

أكد المختص بالدراسات الاستراتيجية والدبلوماسية الدكتور “منصور المرزوقي”، أن المملكة العربية السعودية هي من أوائل الدول المعبرة عن موقفها بوضوح تام تجاه القضية الفلسطينية أو قضايا دول المنطقة.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن المملكة منذ تاريخ تأسيسها وهي تقف صفا واحدا قيادة وشعبا بجانب الشعب الفلسطيني، حتى يسترد حقوقه المشروعة، بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح أن المملكة كانت ولا تزال تعبر عن مواقفها المساندة والداعمة للشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية، مؤكدا أن القضية الفلسطينية هي من أولويات قضايا المملكة التي تطرحها للنقاش في الأوساط الدولية.