مختص بالسيارات: الأبحاث أثبتت سلامة استخدام “مثبت السرعة”.. وهناك من يدعي بأن الحوادث تأتي نتيجة استخدامه

قال أحمد الحربي المختص بالسيارات خلال مداخلة متلفزة اليوم الخميس إن مثبت السرعة يعتبر بمثابة إنجاز تم ابتكاره منذ أكثر من 50 سنة عام 1968، موضحا أنه لم يتم استخدامه على السيارات إلا بعد مرور أكثر من 20 سنة على ابتكاره، نتيجة للأبحاث التي أجريت عليه للتأكد من سلامته المرورية.

وأضاف الحربي أن استخدام مثبت السرعة آمن بنسبة مائة بالمائة، لأنه منذ اختراعه إلى الآن يتم تحديثه كل عام وإعادة هيكلته، للتأكد من سلامته، وصحة استخدامه.

وأوضح الحربي بأن الحوادث التي تحدث في المملكة كثيرا منها ليس له علاقة بمثبت السرعة، مشيرا إلى وجود خطأ من السائق، أو أحداث بسبب الصيانة الخاطئة للسيارات، وتثبيت بعض التعديلات البرمجية على السيارة، وتركيب بعض القطع الغير مطابقة.

ونصح الحربي السائقين باستخدام مثبت السرعة لضمان سلامتهم خصوصا مع السائقين المبتدئين.