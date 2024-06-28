مختص بالسيارات: تعبئة “راديتر” السيارة في الصيف بمياه ليست مخصصة يتسبب بغليانها

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أكد المختص في السيارات عادل الرجب، أنه مع ارتفاع درجات الحرارة يجب مراجعة مراكز صيانة السيارات لتأكد من ضغط الفريون وسائل التبريد وضغط العجلات.

وأضاف في تصريحات لقناة الإخبارية، اليوم الجمعة، أن تعبئة “راديتر” السيارة المسؤول عن تبريد المحرك في الصيف بمياه ليست مخصصة يتسبب بغليانها، مشيرا إلى أن المياه المخصصة بها إضافات تمنعها من أن تكون ثلج أو أن تغلي.

وشدد على أن خلال الصيف، حرارة السيارة الداخلية أثناء توقفها تصل إلى ضعف الموجودة في الخارج، متابعا: “عليكم تهوية السيارة قبل ركوبها بـ20 ثانية على الأقل تفاديا للحرارة العالية والسموم”.