مختص بيئي يكشف 4 فوائد لتشجير الأحياء.. فيديو

أكد المختص البيئي ياسر المنيع، أن تشجير الأحياء يأتي بهدف توفير الظل وامتصاص الملوثات والانبعاثات الكربونية وإطلاق الأكسجين.

وقال ياسر المنيع في تصريحات تلفزيونية في برنامج نشرة النهار، الذي يُعرض عبر شاشة قناة الإخبارية: “نحن في المملكة العربية السعودية، ودول الخليج، نفتقر إلى الظل فالحدائق العامة هـنا، لا يوجد بها أشجار مخصصة للظل”.

وأضاف: “تعتبر الأشجار هي العامل الأساسي للاستمتاع بالتواجد بالخارج، فهي تعمل على امتصاص الإنبعاثات الكربونية والغازات الدفيئة، وإطلاق الأكسجين، وخفض درجة حرارة الأرض”.

وأشار، أنها تساهم في العامل الجمالي، فهي تدعم المكان، وتُزيد من إقبال الشخص على زيارته، خاصة وأنها توفر له الظل.

فيديو | المختص في البيئة ياسر المنيع: تشجير الأحياء يأتي بهدف توفير الظل وامتصاص الملوثات والانبعاثات الكربونية وإطلاق الأكسجين #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/zbwShzipBz — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 27, 2022

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