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مختص تقني: بإمكان الذكاء الاصطناعي التنبؤ بالأمور التي يحتاجها البشر كالكوارث الطبيعية

صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 14 سبتمبر 2022 - 6:34 مساءً

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قال المختص التقني “عبدالعزيز الحمادي” أن التقنية في المستقبل عن طريق الذكاء الإصطناعي ستساعد بشكل كبير جداً في تسهيل الحياة، وابتكار العديد من المنتجات.

وتابع خلال حديثه عبر “قناة الإخبارية” أنه بإمكان الذكاء الإصطناعي التنبيؤ بالعديد من الأمور التي قد يحتاجها البشر في المستقبل، كالكوارث الطبيعية أو الصناعية أو حتي كوارث الحروب.

وأشار إلي أن الذكاء الإصطناعي هو آلة نستطيع من خلالها إدخال عدد هائل من البيانات، عن طريق تحليل مثل هذه البيانات يمكن التنبؤ بما سيحدث في المستقبل.

صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 14 سبتمبر 2022 - 6:34 مساءً
صورة سارة السيد

سارة السيد

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