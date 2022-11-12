مختص: فقدان العملات المشفرة ثلثي قيمتها يدلّ على هشاشتها وغياب آليات عملها

وأشار النجداوي إلى أن هذه الخسائر تشير إلى غياب سياسة مالية عالمية تؤطر آلية عمل هذا السوق وهذه المنصات، والذي يعد فعليًّا من الأسواق الجديدة المبتكرة التي من يصعب التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

يذكر أن العملات المشفرة قد تلقت ضربة قوية خلال الأيام الماضية، في أعقاب انهيار منصة «FTX»، التي أعلنت عن تقدمها بطلب للإفلاس، بعد تعرضها لأزمة سيولة حادة، وعجز يصل إلى 8 مليارات دولار.