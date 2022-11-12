مختص: فقدان العملات المشفرة ثلثي قيمتها يدلّ على هشاشتها وغياب آليات عملها

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أكد المستشار في إدارة الأعمال الرقمية والتقنية، أنس النجداوي، أن فقدان العملات المشفرة ثلثي قيمتها يدلّ على هشاشة ذلك السوق وتأثره بمخاوف المستثمرين.
وأوضح أن سلسلة الخسائر التي تكبدتها العملات المشفرة قد وصلت إلى حد قياسي بعد فقدان ثلتي القيمة العالمية، وفقاً للعربية.
وأشار النجداوي إلى أن هذه الخسائر تشير إلى غياب سياسة مالية عالمية تؤطر آلية عمل هذا السوق وهذه المنصات، والذي يعد فعليًّا من الأسواق الجديدة المبتكرة التي من يصعب التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.
يذكر أن العملات المشفرة قد تلقت ضربة قوية خلال الأيام الماضية، في أعقاب انهيار منصة «FTX»، التي أعلنت عن تقدمها بطلب للإفلاس، بعد تعرضها لأزمة سيولة حادة، وعجز يصل إلى 8 مليارات دولار.