مختص في الأمن السيبراني: الاستراتيجية الوطنية المعتمدة للذكاء الاصطناعي في المملكة من أهم المؤشرات الدولية والتي جعلتها في المركز الـ 1 عالميا

قال “عبدالرحمن الكناني” المختص في الأمن السيبراني، إن الاستراتيجية الوطنية المعتمدة للذكاء الاصطناعي في المملكة تعد من أهم المؤشرات الدولية التي جعلت المملكة العربية السعودية في المركز الأول عالميا، في مجال الاهتمام بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن المملكة العربية السعودية بفضل الجهود الحثيثة من القيادة الرشيدة، اهتمت بتطوير شبكات المعلومات والذكاء الاصطناعي في المملكة، لخدمة الإنسانية والبشرية جمعاء.

وأكد أن المملكة توفر الدعم والتمويل اللازمين، لتطوير الذكاء الاصطناعي، كما أنها تمتلك استراتيجية وطنية، ولديها مستهدافات من الأمن السيبراني، بالإضافة إلى أنها تمتلك الجهات المعنية بهذه التقنيات، مما يجعلها في مقدمة الدول اهتماما بهذا المجال.