مختص في السياحة: التأشيرة الخليجية الموحدة سيكون لها تأثير اقتصادي واستثماري كبير

أكد المختص في السياحة “ثامر الحربي”، أن التأشيرة الخليجية الموحدة سيكون لها تأثيرًا اقتصاديًا واستثماريًا كبيرًا، على جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف «الحربي» في تصريحات للعربية أن الحراك الدولي لدول الخليج سيزيد من استقطاب السيّاح مستقبلًا.

وذكر أن التأشيرة الخليجية الموحدة ستسهل من الإجراءات الموجودة، وتنعكس على تجربة السائح في منطقة الخليج.

وأشار إلى أن القطاع السياحي مهم جدًا اقتصاديًا إضافة الجانب الثقافي والتراثي.

وبين أن التأشيرة الخليجية الموحدة تعد خطوة من خطوات تفعيل الاستراتيجية الوطنية للسياحة الخليجية 2030.