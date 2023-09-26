مختص في السياحة: السياحة الفاخرة في مشروع قمم السودة تتجسد في تجربتها المميزة والتنوع الثقافي الذي يحيط بالمشروع

أكد المختص في السياحة “ثامر الحربي”، أن مفهوم السياحة الفاخرة هو من أهم المستهدفات التي تعمل المملكة على تحقيقها خلال رؤيتها 2030.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن المملكة العربية السعودية تستهدف توطين السياحة الفاخرة على أراضيها، خاصة في المناطق الثرية بالتنوع الثقافي والحضاري.

وبين أن السياحة الفاخرة لن تعود بالنفع على السائح العربي أو الأجنبي فقط، لكنها أيضا ستقدم ميزة جديدة للسائح السعودي.

وأشار إلى أن السياحة الفاخرة في مشروع قمم السودة تتجسد في تجربتها المميزة والتنوع الثقافي الذي يحيط بالمشروع.