مختص في العود والعطور: تقدر القيمة السنوية لسوق العود السعودي ب 8 مليارات ريال.. والسعودية تستهلك 65٪؜ من السوق العالمي للعود

أكد المختص في العود والعطور “محمد الخريجي”، أن القيمة السنوية لسوق العود السعودي تقدر بـ 8 مليار ريال.
وأضاف خلال حديثه في برنامج “الراصد”، عبر قناة “الإخبارية”، أن المملكة العربية السعودية تستهلك 65% من السوق العالمي للعود.
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اعتنت بالعطور لاهتمام الشعب السعودي بالعطور.
فيديو | المختص في العود والعطور محمد الخريجي: تقدر القيمة السنوية لسوق العود السعودي ب 8 مليارات ريال.. والسعودية تستهلك 65٪ من السوق العالمي للعود#الراصد pic.twitter.com/LHk0y0UkYA
— الراصد (@alraasd) December 18, 2023