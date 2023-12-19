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مختص في العود والعطور: تقدر القيمة السنوية لسوق العود السعودي ب 8 مليارات ريال.. والسعودية تستهلك 65٪؜ من السوق العالمي للعود

19 ديسمبر 2023 - 2:39 مساءً

أكد المختص في العود والعطور “محمد الخريجي”، أن القيمة السنوية لسوق العود السعودي تقدر بـ 8 مليار ريال.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “الراصد”، عبر قناة “الإخبارية”، أن المملكة العربية السعودية تستهلك 65% من السوق العالمي للعود.

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اعتنت بالعطور لاهتمام الشعب السعودي بالعطور.

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19 ديسمبر 2023 - 2:39 مساءً
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