مختص في الموارد البشرية: رحلة البحث عن العمل يجب أن تبدأ من السنة الأخيرة قبل التخرج

قال “عبدالعزيز المهباش” المختص في الموارد البشرية، إن المهارة هي التي تحدد القيمة التسويقية للباحث عن العمل، مشيراً إلى وجود استغلال من جانب القطاع الثالث لحديثي التخرج.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “ياهلا”، أن كثير من أصحاب العمل يطلبون توافر مهارات وقدرات معينة في الموظف، أو الشخص المتقدم للوظيفة في كثير من الأحيان لا تحتاجها هذه الوظيفة.

وأوضح أننا نعيش اليوم في زمن المهارت وليس زمن الشهادات، موضحاً أن المهارات الناعمة مهمة جداً عند البحث عن العمل.

وأكد أن اكتساب الخبرة اليوم مع توفر الوسائل والأدوات التقنية التي تساعد على اكتسابها لم تعد صعبة في رحلة البحث عن عمل.