مختص في تنمية الموارد البشرية: بعض الشركات تبتعد عن توظيف النساء المتزوجات بسبب تكلفة التأمين المرتفعة

قال “رضوان الجلواح” المهتم في تنمية الموارد البشرية، إن بعض الشركات تبتعد عن توظيف النساء المتزوجات، بسبب تكلفة التأمين المرتفعة.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “الراصد”، أن الموظف مسؤولية كبيرة بالنسبة للشركة لأنه يلزمه تأمين وكوادر ومتطلبات وظيفية وحياتية أخرى.

وأكد أن بعض الأسئلة في المقابلات الشخصية تعتبر “لقافة”، وليست ضمن إطار الوظيفة.