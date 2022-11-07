مختص في شؤون البيئة يوضح الأثر الإيجابي للشجرة في التغير المناخي (فيديو)

كشف عبيد العوني، المختص في شؤون البيئة، أن الشجرة لها أثر إيجابي في التغير المناخي ومنها “المانغروف” التي تمتص الكربون.

وأكد المختص في شؤون البيئة خلال ظهوره في قناة الإخبارية، أن الشجرة هي الأم، وهى التي تعطينا وتخدمنا بالمجان على سبيل المثال نملك المانغروف، وهو من الاشجار الجميلة الموجودة في جازان وفي البحر الأحمر وفي الخليج العربي.

وأضاف، أن المانغروف من أكثر الأشجار التي تمتص الكربون ايضًا هناك بعض البيوت الجديدة المدرجة في امتصاص كثير من الكربون لما يزرع الكثير من البيوت والمدن والبرية نشاهد كميات كبيرة جدا في مكافحة التصحر.