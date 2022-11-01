مختص يكشف الأمور التي يجب أن تنتبه إليها قبل شراء الذهب

كشف جهاد العبيد، اقتصادي مُختص في الذهب، أن هناك عدة أمور يجب أن ينتبه لها الأشخاص عند شراء الذهب من المحلات المختصة، حتى يُحدد هل هو يناسبه أم لا.

وأكد جهاد العبيد، خلال ظهوره في برنامج سيدتي، الذي يُعرض عبر قناة روتانا خليجية، أنه بصفته شخص معتاد على الذهب، فهو يستطيع أن يميزه بالنظر، هل هو حقيقي أم لا، وإلى أي عيار ينتمي.

وأشار، أن الشخص العادي يجب أن يحتفظ بالفاتوة التي يشتري بها كونه لا يستطيع أن يميز بين أنواع الذهب، وحتى تحفظ له حقه.

وتحدث عن التسعير قائلًا: “الشبالنسبة لـ التسعير هناك محل غالي ومحل رخيص، كما أن السعر يختلف من سوق إلى سوق ومدينة إلى مدينة أخرى، خاصة أن المحل يتفاوض على نسبته من الذهب في كل الأحوال”.