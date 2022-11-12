مختص يكشف التحولات الثلاث لتقنية “الجرافيكس” التلفزيونية ودورها في إمتاع المشاهد

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قدّم المختص في تطوير البرامج للمعالجة اللحظية زايد حموري، جلسة علمية في اليوم الختامي للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون تحدث فيها عن “الواقع الافتراضي المعزز والممتد”.

وقال إن المادة الجرافيكية تتحول إلى 3 مراحل هي الواقع الافتراضي، والواقع المعزز، والواقع الممتد، وعن الواقع الافتراضي أشار إلى عبارة عن منظومة تدمج المذيع مع خلفية خضراء تُمكّن المشاهد من الاندماج مع عالم ثلاثي الأبعاد خلف المذيع، أما الواقع المعزز عبارة عن منظومة مطورة من الواقع الافتراضي ألغت فيها الخلفية الخضراء وانتقلت المادة الجرافيكية أمام المذيع، في حين أن الواقع الممتد هو عبارة عن محصلة تخطي تحديات بين التكنولوجيا الأولى والثانية، كما تم تغيير الخلفية بشاشة كبيرة يتم التعامل معها مع المادة الجرافيكية.

وعن آلية تأهيل المذيعين أكد أن الفريق الإخباري من مذيعين ومعدين ومخرجين يتعين عليهم التدريب على “الجرافيكس” وهي سهلة جداً، ويمكن استخدامها في الأخبار العادية والعاجلة وفي برامج الطقس والبرامج الرياضية وجميع الأقسام، ومتعتها أنها تضع المشاهد في قلب الحدث.