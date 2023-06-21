مخيمات حجاج أفريقيا غير العربية تُكمل تجهيزاتها بمشعر عرفات

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أكملت شركة مطوفي حجاج أفريقيا غير العربية كافة استعداداتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور أحمد سندي أن مخيمات الحجاج بمشعر عرفات أصبحت جاهزة لاستقبال ضيوف الرحمن لقضاء يوم الوقفة الكبرى، مبيناً أن عملية تشييد وتجهيز المخيمات لهذا العام جاءت متوافقة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وعكس الصورة المشرِّفة والحضارية للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن.

وأضاف أن المخيمات لا تنحصر في كونها شُيدت وفقاً لأفضل المعايير العالمية المتميزة، والمتمثلة في قدرتها على عزل الضوء والحرارة والماء، ومقاومة الحريق والاهتراء، والوقاية من الأشعة فوق البنفسجية، لكنها تجعل الحاج يعيش رحلة الحج من فكـرة كانت راودته إلى ذكرى تبقى خالدة في ذهنه .

وعبر الدكتور السندي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وكلماته التشجيعية خلال زيارته للمخيم للاطلاع على جاهزيته خلال زيارة سموه التفقدية للمشاعر المقدسة، مبيناً أن مثل هذه الكلمات شكلت دافعاً قوياً لدى العاملين بالشركة لتقديم المزيد من الجهد لراحة ضيوف الرحمن ، انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله ـ

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للشركة بدر بافقيه، أن موسم حج هذا العام شهد إدخال نظام الذكاء الاصطناعي لأول مرة في مخيمات حجاج أفريقيا غير العربية مشيراً إلى أن استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في خدمة الحجاج يستهدف سرعة السيطرة على المواقف والحشود والازدحام، بما يؤكد مواكبة الشركة وحرصها على استخدام الوسائل التكنولوجية والرقمية لتوفير الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن، لافتاً إلى أنه تم تطوير البنية التحتية للمخيم، وتطوير الممرات والتشجير وأعمال التمديدات الكهربائية.